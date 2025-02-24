Очередная группа переселенцев отправлена в село Баллыджа Ходжалинского района (ФОТО)

АГДАМ/Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. 24 февраля из Агдама в село Баллыджа Ходжалинского района отправлена очередная группа переселенцев в составе семей, ранее временно проживавших в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Как сообщает Trend, на данном этапе в село Баллыджа Ходжалинского района переселяются 22 семьи - 95 человек.

Бывшие вынужденные переселенцы поблагодарили Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 40 тыс. человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.