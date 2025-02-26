Известные международные журналисты и политические комментаторы о Ходжалинском геноциде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские диаспорские организации ежегодно организуют конференции в престижных университетах США, посвященные Ходжалинскому геноциду. Эти встречи, научные дискуссии являются важным шагом в направлении международного признания и доведения реалий о Ходжалинском геноциде до мировой общественности.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в посвященной 33-й годовщине Ходжалинского геноцида II Конференции глобального диалога "Мост между прошлым и будущим", в американском штате Иллинойс приняли участие иностранные журналисты, политические комментаторы, историки.

Американский журналист, политический комментатор Кэлвин Дарк рассказал в своем выступлении, что ознакомился с информацией о конфликте между Азербайджаном и Арменией во время своей поездки в Карабах в 2023 году. "Во время пребывания в Азербайджане я увидел разрушенные населенные пункты, ознакомился с работами по их восстановлению. Больше всего меня потрясли, наряду с физическими разрушениями, психологические, эмоциональные раны, которые требуют большего количества времени для восстановления. Поэтому работа в этом направлении и вклад людей в процесс очень важны", - сказал он.

Бразильская журналистка Фабиана Джейхан, сказавшая, что карабахский вопрос стал для нее своего рода жизненной миссией, сообщила, что она отправилась в освобожденные от оккупации районы с группой из трех журналистов. "Это было в некоторой степени рискованно, потому что там было много мин. В то время не было ни аэропорта, ни транспортной инфраструктуры, но мы рискнули, чтобы увидеть это своими глазами. С этого момента карабахский вопрос стал для меня жизненной миссией, потому что мы увидели, что Карабах и исторически, и географически принадлежит Азербайджану. Сегодня я здесь, чтобы быть справедливым голосом Ходжалы. Когда я узнала о зверствах в Ходжалы, я была глубоко потрясена. Ходжалы был небольшим городом, там не было военных сил. Нападение Армении на мирных людей ничем не может быть оправдано. Эту трагедию нельзя забывать, чтобы она больше никогда не повторилась. Мы все люди, и мы должны объединиться ради мира и справедливости для Ходжалы", - сказала она.

Автор книги "Из Товуза в Карабах", международный журналист и аналитик Малик Аюб Сумбал подчеркнул, что ходжалинские события занимают особое место в его исследованиях. Он отметил, что Ходжалинский геноцид является одним из самых ужасающих событий, зафиксированных международными СМИ.

"В своей книге я подробно проанализировал оккупационную политику Армении и Ходжалинскую трагедию. Это первый углубленный анализ, опубликованный после Карабахской войны. Я посвятил Ходжалы отдельную главу, потому что это массовое убийство, совершенное на почве ненависти. Убийство безвинных людей не может оставаться безнаказанным, преступники должны ответить в рамках международного права. Ходжалинская трагедия - один из самых страшных примеров этнической чистки. Более 600 человек, включая женщин и детей, были убиты за одну ночь. Многие международные организации осудили это и требуют справедливости", - сказал он.

Доцент Национального университета обороны США Стефан Брукс, выступая, подчеркнул, что ходжалинские реалии никогда не должны быть забыты.

"Когда я прочитал о Ходжалинском геноциде, я был в ужасе. Ходжалинская трагедия - одно из величайших злодеяний в современном мире. Взятие на прицел гражданского населения является военным преступлением, и об этой трагедии никогда не следует забывать. При этом Армения отрицает это. Если бы такая трагедия случилась с армянским народом, они бы не молчали. Основная проблема здесь - отсутствие человечности, сострадания и понимания", - сказал он.

Напомним, что при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой азербайджанские диаспорские организации организуют конференции в престижных вузах и научных центрах десятков стран, направленные на донесение реалий Ходжалинского геноцида.

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