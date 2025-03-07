БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличиваются штрафы за несвоевременное предоставление сведений о призывниках и военнообязанных.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках и закону "О воинской обязанности и военной службе", которые обсуждались сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, за непредставление в установленный срок органами и организациями, ведущими воинский учет призывников и военнообязанных, списков граждан, подлежащих первичному воинскому учету, должностные лица будут оштрафованы в размере от четырехсот до шестисот манатов, юридические лица - от тысячи до тысячи двухсот манатов.

За исключением случаев, предусмотренных статьями 603.1 и 603.2 Кодекса об административных проступках, непредставление органами и организациями, осуществляющими воинский учет призывников и военнообязанных, в установленный срок в соответствующий орган исполнительной власти сведений, необходимых для постановки на воинский учет военнослужащих срочной службы и военнообязанных, оформления снятия с воинского учета или уточнения сведений по воинскому учету, влечет штраф для должностных лиц в размере от двухсот до четырехсот манатов, юридических лиц - от восьмисот до одной тысячи манатов. Согласно действующему законодательству, должностные лица штрафуются на сумму от ста до двухсот манатов, а юридические — от трехсот до пятисот манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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