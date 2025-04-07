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Названо количество пособий и пенсий, назначенных в Азербайджане в проактивном порядке за январь-март

Общество Материалы 7 апреля 2025 11:51 (UTC +04:00)
Названо количество пособий и пенсий, назначенных в Азербайджане в проактивном порядке за январь-март

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - За январь-март 2025 года в проактивном порядке было назначено более 39 250 социальных пособий (ежемесячных и единовременных) и пенсий.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты населения Азербайджана.

Из них 54,28 процента составили мужчины, а 45,72 процента - женщины.

Отметим, что за январь-декабрь 2024 года в проактивном порядке было назначено более 151 тысячи социальных пособий (ежемесячных и единовременных) и пенсий. 52,7 процента из них составляли мужчины, а 47,3 процента - женщины.

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