Названо количество пособий и пенсий, назначенных в Азербайджане в проактивном порядке за январь-март

БАКУ /Trend/ - За январь-март 2025 года в проактивном порядке было назначено более 39 250 социальных пособий (ежемесячных и единовременных) и пенсий.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты населения Азербайджана.

Из них 54,28 процента составили мужчины, а 45,72 процента - женщины.

Отметим, что за январь-декабрь 2024 года в проактивном порядке было назначено более 151 тысячи социальных пособий (ежемесячных и единовременных) и пенсий. 52,7 процента из них составляли мужчины, а 47,3 процента - женщины.

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