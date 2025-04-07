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Порядок исчисления страхового стажа ряда лиц будет определяться Кабинетом министров Азербайджана

Общество Материалы 7 апреля 2025 16:17 (UTC +04:00)
Порядок исчисления страхового стажа ряда лиц будет определяться Кабинетом министров Азербайджана

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Меняется законодательство о порядке исчисления страхового стажа работников летного и летно-испытательного экипажа гражданской авиации.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях", который обсуждался сегодня на заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно действующему законодательству, некоторые основания обеспечения пенсионного права лиц, занятых в данной сфере, определяются различными постановлениями Кабинета министров.

Согласно предложенному изменению, порядок исчисления страхового стажа лиц, работающих в летном и летно-испытательном экипажах гражданской авиации, в целях приведения этих правовых основ в единую систему законодательства, также будет определяться различными постановлениями Кабинета министров.

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