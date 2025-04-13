В Шуше, Ханкенди и Ходжалы впервые проводится выпускной экзамен (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 13 апреля в освобождённых от оккупации Шушинском и Ходжалинском районах, а также в городе Ханкенди Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) впервые организовал выпускной экзамен по общеобразовательной программе на уровне 9 классов.

Как сообщает Trend, экзамены в этих районах проходят в трёх специально подготовленных зданиях.

В экзамене участвуют 69 учащихся. Все экзаменационные мероприятия начались одновременно и продлятся три часа.

Для координации и контроля за процессом в ГЭЦ действует оперативный штаб, который поддерживает связь с экзаменационными пунктами и следит за соблюдением процедуры.

С 14 апреля начнётся обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.