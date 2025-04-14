Как агдеринское село Гасанриз снабжается питьевой водой?

БАКУ /Trend/ - В село Гасанриз Агдеринского района уже переселены 70 семей (238 человек). В селе ведутся работы по реконструкции, строительству и реставрации, также реконструированы все социальные и коммунальные службы.

В ответ на запрос Trend относительно того, как село снабжается питьевой водой, в Объединенной службе водоснабжения крупных городов сообщили, что водоснабжение села Гасанриз Агдеринского района обеспечивается через подачу воды из двух резервуаров объемом 450 и 60 кубометров.

"Вода из реки Турагайчай пропускается через водоочистные сооружения, обрабатывается в соответствии со стандартами и по распределительным трубам поступает в резервуары, а оттуда в жилые дома", - сказали в Службе.

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