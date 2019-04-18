В Азербайджане создается новая платформа по развитию МСБ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, Палата надзора над финансовыми рынками и Ассоциация банков Азербайджана (АБА) будут сотрудничать, в связи с чем был подписан Протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству, сообщает в четверг Trend.

Согласно документу, Агентство, Палата и АБА создадут совместную платформу для обсуждения вопросов государственной финансовой поддержки для финансирования малого и среднего бизнеса (МСБ), а также обсуждения эффективности существующих механизмов, применяемых в частных кредитно-финансовых организациях. Также они будут изучать возможности применения механизмов инновационного и альтернативного финансирования, опирающегося на международный опыт в финансировании МСБ, сотрудничать в целях вывода ценных бумаг МСБ на рынки и поощрения использования соответствующих рыночных инструментов.

Стороны также будут осуществлять просветительские меры по повышению финансовой грамотности субъектов МСБ в регионах, совместные меры по организации форумов и «круглых столов» по развитию МСБ.

Выступая на церемонии подписания, председатель правления Агентства Орхан Мамедов отметил, что поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, расширение их выхода к финансовым ресурсам является приоритетом для Агентства. В этом отношении проекты и мероприятия, которые будут совместно реализовываться с Палатой и АБА, важны для расширения выхода к финансовым ресурсам субъектов МСБ, проведения совместных обсуждений в этой сфере и повышения финансовой грамотности.

И. о обязанности председателя правления Палаты Ибрагим Алышов отметил, что указ главы «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц» обеспечит банки ликвидностью за счет дешевых финансовых средств, что, в свою очередь, поможет субъектам МСБ получить доступ к дешевым финансовым ресурсам, и оживит экономику.

Подчеркнув важность подписания Протокола о намерениях, президент АБА Закир Нуриев отметил, что будет сформирована новая платформа, которая позволит совершенствовать существующие механизмы, обеспечивающие финансовую поддержку субъектов МСБ как со стороны государства, так и кредитных организаций.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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