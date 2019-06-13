«Norm Sement» - организатор первой в стране Международной конференции бетонных технологий

13 июня 2019 12:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Этим летом Баку станет хозяином очередного международного мероприятия. При совместной организации «Norm Sement», международного журнала CPI Worldwide и ICCX Academy (Международная конференция и выставка бетонных технологий) состоится международная конференция на тему «Современные бетонные технологии и направления строительства в Азербайджане». Мероприятие состоится в отеле «Four Seasons» 20 июня текущего года при участии свыше 100 местных и иностранных компаний.

Официальные лица компаний, функционирующих в строительном секторе, и профессионалы в сфере бетонных технологий, получившие приглашение на мероприятие, получат возможность участия на мероприятии, пройдя онлайн-регистрацию. В официальной части конференции приглашенные смогут выслушать выступления участников и посетить выставочный зал, в котором будут продемонстрированы стенды иностранных компаний.

Основной целью международной конференции бетонных технологий в нашей стране является стимулирование использования железобетонных конструкций во всех сферах строительства, внедрение в стране последних достижений в сфере бетонных технологий, использование европейского опыта в данной сфере, создание условий для внедрения самых современных способов решений, поощрение развития строительного сектора в целом.

Известно, что роль строительного сектора в быстром и динамичном развитии экономики велика. Развитие строительного сектора означает увеличение инвестиций иностранных строительных компаний и заводов-производителей строительных материалов в экономику страны, массовое открытие рабочих мест, осуществление в стране новых инфраструктурных проектов, обеспечение населения более качественными и долговечными жилыми зданиями.

Проведение международного мероприятия служит не только развитию в стране строительного сектора, но и повышению удельного веса страны в мировом сообществе и ее международного престижа. Это, в свою очередь, создаст возможности для привлечения в страну долгосрочных иностранных инвестиций, увеличения туристического потока, а также популяризации страны как страны, стабильной в общественно-политическом плане и получения в результате большей экономической выгоды.

Таким образом, данная инициатива «Norm Sement», обладающей достаточной долей в развитии ненефтяного сектора на протяжении всей деятельности, является долгосрочной инвестицией, направленной на будущее.

Продолжая сотрудничество с журналом CPİ Worlwide и İCCX Academy, обладающими международным признанием, компания «Norm» вновь станет первой. Компания является активным членом одного из престижных учреждений Европы Европейской академии исследований цемента (ECRA). Другим всемирно признанным учреждением, с которым сотрудничает компания «Norm», является немецкий научно-исследовательский институт VDZ. В настоящее время 5 видам цемента и клинкерной продукции, производимой на заводе, VDZ предоставляется годовой сертификат соответствия.

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