Азербайджан перенимает опыт Турции по созданию платных дорог

Экономика 10 марта 2020 13:01 (UTC+04:00)
Азербайджан перенимает опыт Турции по созданию платных дорог

БАКУ/Trend/ - Турция будет сотрудничать с Азербайджаном в сфере транспортной инфраструктуры, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

В министерстве отметили, что с целью создания в Азербайджане платных автомобильных дорог и современной оплачиваемой системы в рамках сотрудничества предусматривается изучение опыта Турции: «Наряду с этим в рамках сотрудничества предусматривается вложение инвестиций и в проекты по строительству дорог», - сказали в ведомстве.

Было подчеркнуто, что сотрудничество охватит 2020-2025 годы.

В министерстве также добавили, что предусмотрено развивать сотрудничество с учетом пунктов соглашений, подписанных ранее по всем видам транспорта между Азербайджаном и Турцией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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