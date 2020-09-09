В Азербайджане будут продлены сроки действия удостоверений личности и сертификатов моряков

БАКУ /Trend/ - Государственное морское агентство при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана продлит сроки действия удостоверений личности и сертификатов азербайджанских моряков до 31 декабря 2020 года.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве, сроки действия удостоверений личности, сертификатов (дипломов) моряков на первоначальном этапе были продлены до первого июля, а затем до первого октября 2020 года.

Агентство уже направило Международной морской организации, азербайджанским морякам, владельцам судов, судоходным компаниям, осуществляющим контроль в соответствующих сферах ведомствам, агентствам, суда которых укомплектованы экипажем и другим соответствующим лицам уведомления о планах по предотвращению последствий и оказанию необходимых услуг в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Вероятность истечения срока действия выдаваемых азербайджанским морякам удостоверений личности и выданных им в соответствии с "Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты" сертификатов (дипломов) вызвало необходимость предпринять некоторые важные шаги.

Учитывая, что азербайджанские моряки работают на судах, плавающих под азербайджанским и иностранными флагами, Государственное морское агентство продлит срок действия удостоверений личности моряков и сертификатов (дипломов) до 31 декабря с соблюдением определенных требований.

В Агентстве отметили, что для этого агентствам, суда которых укомплектованы экипажем, судоходным компаниям и морякам следует представить в электронном виде форму заявки на продление срока действия вместе со следующими документами:

- письмо с обоснованием причины продления соответствующими агентствами, судоходными компаниями или моряками;

- письменное заявление или официальное уведомление от порта или миграционной службы о невозможности покинуть судно в соответствии с текущими условиями;

- копия трудового договора.

(Текст: Турал Гараджаев)