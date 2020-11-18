Размер ущерба, нанесенного Азербайджану Арменией, может исчисляться в размере $1,3 трлн - эксперт

БАКУ /Trend/ - В подсчетах, сделанных несколько лет назад в связи с фактором оккупации, сумма ущерба, нанесенного Арменией Азербайджану, указывалась в размере 820 млрд долларов, но думаю, что по новой применяемой методологии подсчета этот ущерб будет исчисляться порядка в 1,2-1,3 трлн долларов.

Об этом в среду сказал Trend эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

По его словам, определенную часть этой суммы составляет ущерб, который нанесен инфраструктуре. Сюда относится разрушение зданий более 6000 промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 900 населенных пунктов, 695 медучреждений, 693 школы, 7000 общественных здания различного назначения, 927 библиотек, здания и строения, где находились 855 детсадов, коммуникационные линии протяженностью 2300 км, линии электропередач протяженностью 15 000 км, автомобильные дороги протяженностью 2670 км и другие инфраструктуры.

Амиров отметил, что в Физулинском районе, которому больше всего причинен ущерб среди других разрушенных азербайджанских территорий, находилось 51 село и райцентр: «Сейчас на этой территории проводятся работы по оценке нанесенного ущерба. Окончательный размер ущерба будет оглашен по завершению этих работ».

По мнению экономиста, используя существующую статистическую информацию и предварительные методы подсчета, можно сказать, что инфраструктуре каждого района нанесен ущерб в размере примерно 6-8 млрд долларов: «Но будет израсходовано гораздо больше. В обязательном порядке все должно быть восстановлено заново. Поэтому для выполнения этих работ необходимо примерно 50 млрд средств, и время от 7 до 10 лет. Но в центре внимания необходимо учитывать один фактор. При разработке концепции инфраструктурных проектов во всех направлениях должен быть 50-летний стратегический подход. При выполнении проектов недостаточно применение нового технологического подхода, и создаваемая сегодня новая инфраструктура должна быть действенной и для других проектов, которые будут осуществляться через 20-25 лет».

Специалист напомнил, что уже создана Рабочая группа по подсчету нанесенного ущерба. Для более точного подсчета нанесенного ущерба обязательно применение специальной методологии и математических моделей.

Также крайне важно учесть и международный опыт.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)