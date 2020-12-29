Утверждена смета расходов на 2021 год Счетной палаты Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Смета расходов Счетной палаты Азербайджана на 2021 год предусмотрена в размере 9,1 миллиона манатов.

Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что 92,2% этих средств предусмотрены для выплаты заработной платы.

Смета расходов Счетной палаты после голосования была принята Милли Меджлисом.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)