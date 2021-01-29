Названа площадь азербайджанских лесов, уничтоженных в период оккупации

Экономика 29 января 2021 16:05 (UTC+04:00)
Названа площадь азербайджанских лесов, уничтоженных в период оккупации

БАКУ /Trend/ - В период оккупации было уничтожено 54 328 гектаров азербайджанских лесов.

Как передает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев.

По его словам, до оккупации площадь лесных массивов составляла 228 794 гектара. После оккупации этот показатель сократился до 174 466,8 гектара.

"На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана начаты работы по озеленению. К примеру, в Губадлы посажены тутовые саженцы. Это значит, что вернувшись в свои дома в Губадлинской районе, жители смогут заняться шелководством", – подчеркнул Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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