В Азербайджане изменились правила ведения реестра льгот и послаблений в налоговой и таможенной сферах
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в правила ведения реестра льгот и послаблений в налоговой и таможенной сферах.
Как сообщает в четверг Trend, в разъяснении Кабинета министров к Постановлению № 107 отмечается, что согласно поправкам в Налоговый кодекс Азербайджана плательщиками упрощенного налога считаются не все лица, предоставляющие земельные участки, а только физические лица.
В связи с этим возникла необходимость во внесении изменений в Методологию оценки влияния налоговых и таможенных льгот и послаблений на доходы государственного бюджета и Правила ведения реестра таких льгот и послаблений.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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В Азербайджане изменились правила ведения реестра льгот и послаблений в налоговой и таможенной сферах
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