В Азербайджане изменились правила ведения реестра льгот и послаблений в налоговой и таможенной сферах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в правила ведения реестра льгот и послаблений в налоговой и таможенной сферах.

Как сообщает в четверг Trend, в разъяснении Кабинета министров к Постановлению № 107 отмечается, что согласно поправкам в Налоговый кодекс Азербайджана плательщиками упрощенного налога считаются не все лица, предоставляющие земельные участки, а только физические лица.

В связи с этим возникла необходимость во внесении изменений в Методологию оценки влияния налоговых и таможенных льгот и послаблений на доходы государственного бюджета и Правила ведения реестра таких льгот и послаблений.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)