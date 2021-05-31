Безопасность границ между Азербайджаном и Ираном создала дополнительные возможности для развития отношений – министр

БАКУ /Trend/ - Безопасность границ между Азербайджаном и Ираном создала дополнительные возможности для развития отношений.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на мероприятии по случаю 50-летия ввода в эксплуатацию Аразской и Миль-Муганской плотин.

По его словам, эти плотины являются не только источником воды и энергии, но и показателем истории развития прочной дружбы.

«За годы использования воды из реки Араз Азербайджан и Иран превратили свои общие границы в гарант двустороннего сотрудничества и мира. Плотина на Аразе обеспечивает водой в общей сложности 400 000 гектаров сельскохозяйственных земель в двух странах.

В настоящее время сотрудничество двух стран вступило в новый этап. Работы на водохранилище "Гыз галасы" близятся к завершению благодаря двусторонним усилиям. Наше взаимодействие является ярким примером взаимодоверия», – сказал Парвиз Шахбазов.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)