Состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям на освобожденных землях Азербайджана (версия 4)

(первая версия в 11:19)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

На заседании с участием представителей входящих в Рабочую группу государственных структур была предоставлена подробная информация и обсуждены проекты, реализуемые в настоящее время для восстановления инфраструктуры транспорта и связи на освобожденных территориях, в том числе работы, проводимые по строительству железных и автомобильных дорог, аэропортов, созданию телекоммуникационных сетей в соответствии с существующей потребностью и выполнению проектов по организации услуг связи. Также обсуждались предварительные итоги радиологических и радиоэкологических исследований, проводимых на освобожденных территориях.

На заседании отмечалось, что быстрыми темпами идут работы по строительству аэропорта в Физули. Первые рейсы в аэропорт запланированы до конца года. Также идут работы по подготовке к началу строительства аэропортов в Зангилане и Лачине.

Кроме того, на заседании была предоставлена информация о работах, проводимых по строительству железных дорог Горадиз-Агбенд и Барда-Агдам, имеющих особое значение с точки зрения реинтеграции Карабахского региона в экономику страны, а также автомобильных дорог Ахмедбейли-Физули-Шуша («Дорога Победы»), Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, Губадлы-Лачин и других.

На заседании была подчеркнута важность ускорения подготовки и согласования с соответствующими структурами проектно-сметной документации по инфраструктурным проектам на освобожденных территориях, продолжения работ по очистке от мин земель, вопросов бесперебойного электроснабжения базовых станций мобильных сетей и сетей спецсвязи, играющих важную роль в обеспечении связью освобожденных территорий. Также были приняты соответствующие решения по ускорению работ, проводимых в этом направлении.

На заседании была отмечена важность выполнения работ, проводимых всеми структурами по восстановлению инфраструктуры транспорта и связи на освобожденных территориях, посредством Рабочей группы и в координации с Межведомственным центром, подчеркнута важность участия и внесения вклада в эти процессы каждой структуры в условиях активного и взаимного сотрудничества,

Отметим, что Координационный штаб, созданный Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)