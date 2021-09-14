Международный холдинг досрочно выкупит облигации мобильного оператора Украины

БАКУ /Trend/ - Международная группа NEQSOL Holding решила начать выкуп облигаций мобильного оператора Vodafone Украина с опережением на 4,5 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на украинские СМИ.

Отметим, что компания Vodafone Украина впервые выпустила еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов в феврале 2020 года со сроком погашения до 2025 года.

На сегодняшний день NEQSOL Holding уже выкупил 10 процентов облигаций украинского оператора мобильной связи.

По оценкам NEQSOL Holding, Vodafone Украина растет рыночными темпами, а по ряду показателей даже опережает их. Поэтому с учетом стабильности выполнения финансового плана и плана компании по инвестициям было принято решение сосредоточиться на управлении задолженностью и сократить ее, уменьшив расходы на обслуживание долга.

Также сообщается, что хорошие финансовые результаты позволили вместе с держателями облигаций пересмотреть обязательства по кредиту, что является показателем высокого доверия и уверенности в устойчивом развитии компании.

"Благодаря пересмотру обязательств по кредиту Vodafone Украина станет гибче в отношении дальнейших инвестиций, распределения дивидендов и управления своими ресурсами", - сказал финансовый директор NEQSOL Holding Имран Ахмедзаде, слова которого цитируют СМИ.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev