Микаил Джаббаров прокомментировал вопрос выдачи льготных кредитов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре в Азербайджане выданы льготные кредиты на сумму в 60,9 миллиона манатов.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, эти средства были выделены для финансирования 1,152 тыс. инвестиционных проектов.

"Реализация инвестиционных проектов с использованием этих кредитов позволит создать около 1,8 тыс. новых рабочих мест", - написал министр.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

Twitter: agdzhaev