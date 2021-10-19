Микаил Джаббаров прокомментировал вопрос выдачи льготных кредитов в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре в Азербайджане выданы льготные кредиты на сумму в 60,9 миллиона манатов.
Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
По его словам, эти средства были выделены для финансирования 1,152 тыс. инвестиционных проектов.
"Реализация инвестиционных проектов с использованием этих кредитов позволит создать около 1,8 тыс. новых рабочих мест", - написал министр.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)
Twitter: agdzhaev
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