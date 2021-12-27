БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширен перечень разрешений для предпринимательской деятельности, сообщает в понедельник Trend.

Это предусмотрено законопроектом о внесении поправки в закон "О лицензиях и разрешениях", который обсуждался 27 декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, в этот перечень включено регистрационное свидетельство резидента промышленного квартала и агропарка.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в последнем, третьем, чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)