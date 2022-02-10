Достигнута предварительная договоренность о проведении в этом году в Баку заседания азербайджано-молдавской межправкомиссии

БАКУ /Trend/ - В министерстве сельского хозяйства Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с вице-премьер-министром Молдовы, министром иностранных дел и европейской интеграции, сопредседателем Совместной азербайджано-молдавской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Нику Попеску.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве, стороны подчеркнули большой потенциал Азербайджана и Молдовы в расширении сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Его основными направлениями могут стать передача современных технологий, проведение научных исследований, подготовка специалистов, экспорт сельхозпродукции.

На встрече отмечалось, что третье заседание межправкомиссии прошло в 2012 году в Кишиневе, и была достигнута предварительная договоренность о проведении следующего заседания в этом году в Баку. Стороны также поприветствовали предложение о проведении в рамках заседания бизнес-форума с участием азербайджанских и молдавских предпринимателей.

(Перевод: Фидан Мустафаева)