Завершены инженерно-геологические изыскания в промпарке "Экономическая зона Аразской долины"
БАКУ /Trend/ - Завершены топографические и инженерно-геологические изыскания на 200 га промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины" в Джебраильском районе.
Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.
Отметим, что территория промпарка будет разделена на сельскохозяйственную, промышленную, социальную и техническую зоны. Реализация данного проекта придаст большой импульс реинтеграции потенциала региона в экономику страны, развитию местного производства, создаст дополнительные возможности для повышения занятости.
(Автор: Назрин Исрафилова)
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