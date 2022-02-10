Завершены инженерно-геологические изыскания в промпарке "Экономическая зона Аразской долины"

БАКУ /Trend/ - Завершены топографические и инженерно-геологические изыскания на 200 га промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины" в Джебраильском районе.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Отметим, что территория промпарка будет разделена на сельскохозяйственную, промышленную, социальную и техническую зоны. Реализация данного проекта придаст большой импульс реинтеграции потенциала региона в экономику страны, развитию местного производства, создаст дополнительные возможности для повышения занятости.

(Автор: Назрин Исрафилова)