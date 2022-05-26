Одна из основных целей правительства Азербайджана - трансформация традиционных городов в "умные" - Рашад Набиев

БАКУ /Trend/ - Цифровая трансформация в Азербайджане является одним из приоритетов повестки дня правительства. Нашими основными целями являются создание "умных" городов и сел на освобожденных от оккупации территориях, а также трансформация традиционных городов в "умные".

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на заседании министров, ответственных за информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), стран-участниц Организации тюркских государств.

По его словам, Азербайджан придает большое значение сотрудничеству в рамках Организации тюркских государств, в частности, в области ИКТ.

«Расширение цифровой трансформации наряду с переходом к IV промышленной революции приводит к появлению новых сфер и целей для кибератак», - сказал Набиев.

Министр предложил начать работы в области кибербезопасности, а также по признанию электронных подписей как в многостороннем, так и в двустороннем форматах.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)