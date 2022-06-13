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Председатель правления ЦБ Азербайджана встретится с руководителями СК

Экономика Материалы 13 июня 2022 12:17
Председатель правления ЦБ Азербайджана встретится с руководителями СК

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - 16 июня в административном здании Центрального банка Азербайджана (ЦБА) пройдет встреча председателя правления ЦБА Талеха Кязимова с главами страховых компаний (СК), сообщили в понедельник Trend в пресс-службе регулятора.

Было отмечено, что под председательством Кязимова будут обсуждены проблемы и другие вопросы страхового рынка.

"После встречи будет представлена подробная информация для общественности", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что ранее владельцы транспортных средств с малым объемом двигателя столкнулись с проблемами в связи с обязательным страхованием ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

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