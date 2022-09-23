Создается Институт стандартов и метрологии исламских стран

БАКУ /Trend/ - Будет утвержден устав Института стандартов и метрологии исламских стран.
Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос был обсужден на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.
Было отмечено, что Институт стандартов и метрологии исламских стран является составной частью Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Главный офис института будет находиться в Стамбуле до принятия Генеральной ассамблеей другого решения.
Структура института состоит из следующих ведомств:
- Генеральная Ассамблея
- правление
- Управляющий совет по стандартизации
- Совет метрологии
- Аккредитационный совет
- Постоянный консультативный комитет
- Секретариат.
Основными целями института являются содействие государствам-членам в реализации стандартов и устранение препятствий, которые могут возникнуть в связи с продуктами, процессами и системами, охватываемыми стандартизацией, создание возможностей для обмена накопленной информацией и опытом для работников государств-членов в области стандартизации и метрологии.
(Перевод: Фидан Мустафаева)