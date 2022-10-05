Названы российские инвестиции в экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Общий объем российских инвестиций в экономику Азербайджана на начало 2022 года составил 6,3 миллиарда долларов.

Об этом, как сообщает в среду Trend со ссылкой на российские СМИ, сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По его словам, из них пять миллиардов были вложены в нефтяной сектор.

"В Азербайджане с российским капиталом работают более тысячи компаний в сферах добычи и транспортировки углеводородов, химической промышленности, энергетике, нефтехимии, фармацевтике, машиностроении и грузоперевозках", - сказал он.

Министр отметил, что главная зона совместных интересов и потенциала - это транзит.

"Азербайджан является традиционным партнером российской стороны. Сейчас тут открываются новые логистические возможности. Идет переориентация, но Каспий сам по себе это растущий рынок, с населением, которое увеличивает среднедушевой доход. Западный маршрут МТК Север-Юг - это железная дорога через Дагестан в Азербайджан, дальше потенциально большой проект Решт-Астара с выходом на Трансъиранскую дорогу к Бендер-Аббасу, к портам юга. Кроме того, реконструируются погранпереходы Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном, что планируется завершить в этом году", - добавил министр.