Обсуждена координация деятельности МСБ между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, передает в четверг Trend.

Как сообщил в своем Twitter председатель правления агентства Орхан Мамедов, состоялась встреча с председателем правления Турецкой конфедерации предпринимательства и бизнеса Сулейманом Сонмезом.

"На встрече состоялся обмен мнениями по организации совместных мероприятий для координации деятельности малого и среднего бизнеса Азербайджана и Турции", - говорится в публикации.