Зангезурский коридор открывает огромные возможности для всех стран региона - Пакистанский исследовательский центр

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор усилит глобальное влияние Азербайджана и экономическое развитие страны.

Об этом Trend сказал исполнительный директор Пакистанского центра глобальных и стратегических исследований Халид Таймур Акрам.

По словам эксперта, открытие коридора будет стимулом для установления новых экономических связей, региональных транспортных и коммуникационных линий, а также усилит сотрудничество во многих других областях, представляющих взаимный интерес для региональных заинтересованных сторон.

“Коридор обладает большим геополитическим значением и будет иметь потенциальное влияние на архитектуру транспортных коммуникаций региона, которая сложилась за последние десятилетия. Таким образом, коридор создаст огромные возможности не только для Азербайджана, но и для Армении, Ирана, Грузии, Турции и России”, - сказал Халид Таймур Акрам.

Как справедливо отметил эксперт, строительство второго международного аэропорта в Карабахе, Зангиланского международного аэропорта, имеет большое значение в рамках плана реконструкции и укрепления экономического сотрудничества.

По его словам, аэропорт, являющийся частью инициативы "Зангезурский коридор", обладает большим потенциалом для увеличения транзитной торговли.

Twitter: @mariiiakhm