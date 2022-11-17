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Стамбульский коммерческий университет будет проводить курсы для азербайджанских предпринимателей (ФОТО)

Экономика Материалы 17 ноября 2022 15:32 (UTC +04:00)
Стамбульский коммерческий университет будет проводить курсы для азербайджанских предпринимателей (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Между Стамбульским коммерческим университетом и Ассоциацией клубов и субъектов малого и среднего бизнеса (KOBSKA) подписан протокол, предусматривающий сотрудничество в области подготовки и организации программ обучения.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на TurkicWorld, делегация, в которую вошли представители Ассоциации, включая ее президента Нигяр Алескерову, встретилась в Стамбульском коммерческом университете с ректором проф., д-р Юджелом Огурлу. Во встрече также приняли участие проректор проф., д-р Эльчин Айкач Алп и директор Центра устойчивого образования (SEM) д-р Ханифи Парлар.

Согласно информации, в ходе встречи между Университетом и Ассоциацией был подписан протокол о сотрудничестве. Согласно протоколу, SEM будет проводить курсы посредством дистанционного обучения в Академии предпринимательства, учрежденной Ассоциацией, и участникам курсов будет предоставляться сертификат, утвержденный Стамбульским коммерческим университетом.

Кроме того, в рамках соглашения предусматривается организация онлайн- и очных семинаров, тренингов и программ профессионального развития в Стамбуле и Баку с целью повышения предпринимательской и финансовой грамотности и навыков предпринимателей-членов Ассоциации.

Выступая на церемонии подписания, президент Ассоциации Нигяр Алескерова выразила удовлетворение сотрудничеством со Стамбульским коммерческим университетом, имеющим успешную историю и образовательную инфраструктуру в Турции.

Юджел Огурлу отметил на церемонии, что Университет рад внести вклад в сотрудничество со структурами и организациями из братского Азербайджана.

Отметим, что указанный протокол будет действовать в течение одного года и автоматически обновляться каждый год при согласии сторон.

Напомним, что соглашение об официальном медиа-партнерстве между TurkicWorld и Стамбульским коммерческим университетом было достигнуто 25 октября 2022 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Стамбульский коммерческий университет будет проводить курсы для азербайджанских предпринимателей (ФОТО)
Стамбульский коммерческий университет будет проводить курсы для азербайджанских предпринимателей (ФОТО)
Стамбульский коммерческий университет будет проводить курсы для азербайджанских предпринимателей (ФОТО)
Стамбульский коммерческий университет будет проводить курсы для азербайджанских предпринимателей (ФОТО)
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