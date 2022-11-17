Стамбульский коммерческий университет будет проводить курсы для азербайджанских предпринимателей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Стамбульским коммерческим университетом и Ассоциацией клубов и субъектов малого и среднего бизнеса (KOBSKA) подписан протокол, предусматривающий сотрудничество в области подготовки и организации программ обучения.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на TurkicWorld, делегация, в которую вошли представители Ассоциации, включая ее президента Нигяр Алескерову, встретилась в Стамбульском коммерческом университете с ректором проф., д-р Юджелом Огурлу. Во встрече также приняли участие проректор проф., д-р Эльчин Айкач Алп и директор Центра устойчивого образования (SEM) д-р Ханифи Парлар.

Согласно информации, в ходе встречи между Университетом и Ассоциацией был подписан протокол о сотрудничестве. Согласно протоколу, SEM будет проводить курсы посредством дистанционного обучения в Академии предпринимательства, учрежденной Ассоциацией, и участникам курсов будет предоставляться сертификат, утвержденный Стамбульским коммерческим университетом.

Кроме того, в рамках соглашения предусматривается организация онлайн- и очных семинаров, тренингов и программ профессионального развития в Стамбуле и Баку с целью повышения предпринимательской и финансовой грамотности и навыков предпринимателей-членов Ассоциации.

Выступая на церемонии подписания, президент Ассоциации Нигяр Алескерова выразила удовлетворение сотрудничеством со Стамбульским коммерческим университетом, имеющим успешную историю и образовательную инфраструктуру в Турции.

Юджел Огурлу отметил на церемонии, что Университет рад внести вклад в сотрудничество со структурами и организациями из братского Азербайджана.

Отметим, что указанный протокол будет действовать в течение одного года и автоматически обновляться каждый год при согласии сторон.

Напомним, что соглашение об официальном медиа-партнерстве между TurkicWorld и Стамбульским коммерческим университетом было достигнуто 25 октября 2022 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)