Назван рост товарооборота между российским регионом и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - В январе - сентябре 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Астраханской областью превысил показатель аналогичного периода прошлого года в четыре раза, и в два раза - показатель 2021 года.

Как сообщает Trend, об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области России Игорь Бабушкин.

В публикации говорится, что за девять месяцев грузооборот между портами стран вырос на 47 процентов и составил 17 тысяч тонн.

Кроме того, Игорь Бабушкин сообщил, что восьмого декабря астраханские и апшеронские аграрии примут участие в совместной конференции по теме агропромышленного комплекса, обменяются опытом в областях рыбоводства, животноводства и растениеводства.