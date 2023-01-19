Агенство МСБ получило свыше 1300 заявок для бизнес-деятельности в Карабахе - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - На начало 2023 года в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса поступило 1,339 тысячи заявлений от предпринимателей, желающих начать бизнес на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов в ходе пресс-конференции посвященной итогам 2022 года, передает в четверг Trend.

По его словам, 873 заявки были поданы местным инвесторам, а 466 — инвесторами из 37 зарубежных стран.

«Среди заявок иностранных инвесторов преобладают заявки из Турции, Казахстана, Венгрии и России. Кроме того, 36 процентов заявок на инвестиционные проекты приходятся на долю сектора торговли и услуг, 27 процентов - промышленности, 26 процентов- отрасль сельского хозяйства и 11 процентов - сектор строительствам туризма, здравоохранения, образования и культуры», - сказал он.

Мамедов напомнил, что в 2022 году в селе Агалы Зангиланского района был открыт центр поддержки предпринимателей, предоставляющий услуги для субъектов малого и среднего бизнеса на основе государственно-частного партнерства.