Гянджинский автомобильный завод увеличил производство товарной продукции

БАКУ /Trend/ - В 2022 году в ПО "Гянджинский автомобильный завод" увеличилось производство.

Об этом в понедельник сообщили на предприятии в ответ на запрос Trend.

Отмечено, что в 2022 году производство товарной продукции в объединении составило 78 миллионов манатов, что в 1,8 раза больше, чем в 2021 году.

"В прошлом году было произведено 588 единиц тракторов различных моделей, 140 автомобилей марки Урал, 255 грузовиков КамАЗ.

За отчетный период на заводе собрано и передано 226 прицепов специального назначения, 5 полуприцепов, один тракторный прицеп. В настоящее время продолжаются работы на сборочных линиях предприятия.

В 2022 году среднемесячная заработная плата в ПО "Гянджинский автомобильный завод" увеличилась на 144,8 маната и составила 737 манатов, а количество работников составило 507 человек", - сказали в ПО.

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