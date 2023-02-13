К 2026 году планируется увеличить удельный вес технологической отрасли - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - К 2026 году планируется увеличить удельный вес высокотехнологичных и средне-высокотехнологичных отраслей в общей добавленной стоимости до 15 процентов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал на Азербайджано – израильском инновационном форуме председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов.

"Развитие инновационного предпринимательства отражено и в повестке стратегической деятельности правительства Азербайджана. В "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы", утвержденной в прошлом году, определены качественно новые модели развития на среднесрочный период. Установлено, что производительность, которая является основой конкурентной экономики, повышается за счет инноваций и современных технологий. С этой целью предусматривается стимулирование внедрения инноваций в частном и государственном секторах, разработка системы целевых фискальных преференций для стартапов и инвесторов, создание инновационного кластера и осуществление других мероприятий. В результате к 2026 году планируется увеличить удельный вес высокотехнологичных и средне-высокотехнологичных отраслей в общей добавленной стоимости до 15 процентов", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)