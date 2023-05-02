Завершен ремонт танкера "Бабек"

БАКУ /Trend/ - Отремонтировано судно "Бабек" транспортного флота ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщили Trend во вторник в ASCO, в ходе ремонта, проведенного на судоремонтно-строительном заводе "Зых", были отремонтированы главный и вспомогательный двигатели танкера, гребной вал, некоторое электрооборудование заменено на новое. Одновременно были выполнены работы по монтажу труб на палубе и в машинном отделении.

Кроме того, были отремонтированы жилые помещения экипажа корабля. Ремонтники также выполнили трехслойную покраску подводной и надводной частей корабля, головной палубы и т.д., другие работы по ремонту судна. После ремонта танкер успешно прошел необходимые проверки и был возвращен в строй.

Отметим, что грузоподъемность судна "Бабек" длиной 149,9 метра и шириной 17,3 метра составляет 13 тысяч тонн.