Агентство по развитию МСБ и ABA обсудили альтернативные инструменты финансирования МСБ

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Агентства по развитию МСБ Азербайджана Орхан Мамедов встретился с президентом Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Закиром Нуриевым.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter председатель правления Агентства по развитию МСБ.

В ходе встречи была обсуждена текущая ситуация в сфере финансирования малого и среднего бизнеса. Стороны обсудили вопросы, связанные с поступающими заявками на финансирование МСП, выявлением причин, которые могут стать преградой для успешного получения финансовой поддержки со стороны банков и финансовых учреждений.

Была обсуждена необходимость разработки и внедрения мер, направленных на упрощение и ускорение процесса рассмотрения заявок.

"В рамках встречи также были рассмотрены альтернативные инструменты финансирования МСБ", - говорится в публикации.