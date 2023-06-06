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Агентство по развитию МСБ и ABA обсудили альтернативные инструменты финансирования МСБ

Экономика Материалы 6 июня 2023 13:22 (UTC +04:00)
Агентство по развитию МСБ и ABA обсудили альтернативные инструменты финансирования МСБ

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Председатель правления Агентства по развитию МСБ Азербайджана Орхан Мамедов встретился с президентом Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Закиром Нуриевым.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter председатель правления Агентства по развитию МСБ.

В ходе встречи была обсуждена текущая ситуация в сфере финансирования малого и среднего бизнеса. Стороны обсудили вопросы, связанные с поступающими заявками на финансирование МСП, выявлением причин, которые могут стать преградой для успешного получения финансовой поддержки со стороны банков и финансовых учреждений.

Была обсуждена необходимость разработки и внедрения мер, направленных на упрощение и ускорение процесса рассмотрения заявок.

"В рамках встречи также были рассмотрены альтернативные инструменты финансирования МСБ", - говорится в публикации.

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