В Азербайджане будет усилен контроль за манипулированием ценами

БАКУ/Trend/ – В целях обеспечения здоровой конкурентной среды на внутреннем рынке, учитывая наблюдавшийся в последние дни высокий рост цен на некоторые овощные продукты, Государственной службой по антимонопольному и потребительскому рынку при министерстве экономики Азербайджана будут усилены меры оперативно-ревизионного контроля в отношении субъектов рынка, допускающих нарушение конкуренции, разделение рынков и манипуляцию с ценами, и будут приняты строгие меры.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом было объявлено на заседании рабочей группы по мониторингу инфляции и цен.

Отметим, что в настоящее время в Милли Меджлисе (парламент) обсуждается проект Кодекса конкуренции, который является одним из важнейших вопросов. Принятие Кодекса конкуренции определит правовую основу деятельности предпринимателей в стране в условиях здоровой конкуренции, имеющей большое значение с точки зрения повышения благоприятной бизнес среды и продвижения свободного предпринимательства. Новый кодекс также направлен на защиту прав потребителей и дальнейшее повышение качества продуктов и услуг.