Госфонд соцзащиты Азербайджана приступил к инвестиционной деятельности - министр

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана начал инвестиционную деятельность и уже вложил более 800 миллионов манатов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду, социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".

По его словам, фонд уже инвестировал 800 миллионов манатов и имеет норму прибыли около 8 процентов.

Бабаев подчеркнул, что до конца года планируется дополнительно инвестировать 250 миллионов манатов. Всего будут инвестированы 1 миллиард 50 миллионов манатов.

"Если исходить из 8 процентов, эти инвестиции принесут прибыль в размере не менее 80 миллионов манатов, что позволит обеспечить жильем не менее тысячи семей шехидов за счет этих средств, а также направить средства на другие нужды", - добавил министр.

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