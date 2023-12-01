Министр финансов Азербайджана озвучил приоритетные направления на будущее

БАКУ /Trend/ - Обеспечение макроэкономической и макрофискальной стабильности на 2024 год и последующие годы является приоритетным направлением.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения госбюджета на 2024 год на сегодняшнем заседании комитета Милли меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что в числе основных приоритетов - финансирование программы Великого возвращения на освобожденные от армянской оккупации территории и усиление обороноспособности.

"Помимо этого, в проекте бюджета была также учтена в качестве приоритетного направления реализация реформ в социальной, научной и образовательной сферах", - добавил С.Шарифов.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34,173 миллиарда манатов, расходы – 36,763 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы – почти 33,4 миллиарда манатов, местные доходы – 773,105 миллиона манатов, централизованные расходы – 35,98 миллиарда манатов, местные расходы – 782,453 миллиона манатов).

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