Определены направления деятельности оператора платежной системы в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Порядок организации и осуществления деятельности оператора платежной системы".

Как сообщает в субботу Trend в связи с этим председатель ЦБА Талех Кязымов подписал новое решение.

Согласно решению, оператор платежной системы должен иметь разработанный бизнес-план на первые три года своей деятельности, а также соответствующую организационную структуру и систему внутреннего контроля, охватывающую все сферы его деятельности, для обеспечения надежного и безопасного управления платежной системой.

Оператор должен осуществлять непрерывный мониторинг функционирования платежной системы в рамках системы внутреннего контроля и оценивать достижение поставленных целей.

Внутренние правила и процедуры управления рисками должны пересматриваться не реже одного раза в год. В случае, когда система управления рисками не может предотвратить возникновение рисков, с которыми сталкивается оператор, или в случае возникновения инцидента или остановок в деятельности оператора в связи с риском, не отраженным в профиле риска оператора, а также при внесении принципиальных изменений в информационные системы и технологии, не позднее чем через три месяца необходимые изменения должны быть внесены в систему управления рисками и задокументированы. В зависимости от видов рисков, с которыми может столкнуться платежная система, каждые 6 месяцев должно быть предусмотрено проведение стресс-тестов.

Ежеквартальный отчет о деятельности оператора должны быть представлены в Центральный банк не позднее первых 5 рабочих дней следующего квартала, а также не позднее последнего рабочего дня января каждого года - перечень используемого основного оборудования и программного обеспечения, с указанием изменений, произошедших за предыдущий календарный год, и топологической диаграммы связи между ними.

При входе новых участников в платежную систему или выходе действующего участника из нее, а также при изменении статуса участника, оператор должен в течение 5 рабочих дней представить в Центральный банк отчет и письменную информацию, записанную оператором о новом ответственном лице, в течение трех рабочих дней.

Кроме того, письменная информация о внеплановых отключениях в деятельности оператора должна быть представлена ​​в ЦБ контактным лицом не позднее 15 минут после происшествия, а информация о плановых отключениях - не позднее, чем за три рабочих дня

Юридическому департаменту ЦБА поручено в трехдневный срок представить данное решение в министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов.

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