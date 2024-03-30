В Азербайджане объявлено количество выданных сертификатов происхождения товаров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года Государственной службой по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при минэкономики Азербайджана по запросам субъектов предпринимательства было выдано 10 887 сертификатов, подтверждающих страну происхождения экспортируемых товаров.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, написал в соцсети X глава Госслужбы Мамед Аббасбейли.

"Чрезвычайно важным с точки зрения развития экспортно-ориентированного предпринимательства в стране является выдача предпринимателям при экспорте товаров сертификата происхождения, который дает возможность уплачивать таможенные пошлины в стране-импортере на льготных условиях. Государственной службой по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, в январе-феврале 2024 года выдано до 11 тысяч сертификатов, подтверждающих страну происхождения товара. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных сертификатов увеличилось на 24,5 процента", - говорится в публикации.

В публикации также отмечается, что было выдано 8 172 сертификата происхождения товара "СТ-1", 229 - формы "А" и 2 486 "Общий".

Отметим, что Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком участвует в подготовке и реализации государственной политики в области антимонопольной политики, государственных закупок, технического регулирования, стандартизации, метрологии, защиты прав потребителей. Основная цель деятельности Госслужбы – создание условий для свободной конкуренции и эффективной защиты предпринимательства, что обеспечивает устойчивое развитие экономики страны.

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком была создана указом Президента Азербайджанской Республики от 23 октября 2019 года.

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