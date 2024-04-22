Алятский порт играет транзитную роль для стран Центральной Азии - Юджин Си

БАКУ /Trend/ - Алятский порт играет транзитную роль для стран Центральной Азии.

Как сообщает Trend, об этом сказал главный операционный директор Бакинского международного морского торгового порта Юджин Си во время выступления на конференции "Переоценка азербайджано-китайских отношений: путь вперед".

Он отметил, что всегда есть необходимость в альтернативных маршрутах.

"Бакинский Алятский порт работает на полную мощность. Алятский порт также играет транзитную роль для стран Центральной Азии. Мы завершили вторую фазу модели порта. На этапе планирования заинтересованные стороны могут помочь увеличить эти инвестиции за счет поставки грузов", - сказал Юджин Си.

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