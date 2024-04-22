Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Алятский порт играет транзитную роль для стран Центральной Азии - Юджин Си

Экономика Материалы 22 апреля 2024 16:09 (UTC +04:00)
Алятский порт играет транзитную роль для стран Центральной Азии - Юджин Си

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Алятский порт играет транзитную роль для стран Центральной Азии.

Как сообщает Trend, об этом сказал главный операционный директор Бакинского международного морского торгового порта Юджин Си во время выступления на конференции "Переоценка азербайджано-китайских отношений: путь вперед".

Он отметил, что всегда есть необходимость в альтернативных маршрутах.

"Бакинский Алятский порт работает на полную мощность. Алятский порт также играет транзитную роль для стран Центральной Азии. Мы завершили вторую фазу модели порта. На этапе планирования заинтересованные стороны могут помочь увеличить эти инвестиции за счет поставки грузов", - сказал Юджин Си.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости