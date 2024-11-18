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Ожидается, что на конец текущего года будет сформирован значительный финансовый остаток - председатель Счетной палаты

Экономика Материалы 18 ноября 2024 13:27 (UTC +04:00)
Ожидается, что на конец текущего года будет сформирован значительный финансовый остаток - председатель Счетной палаты

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - На основании проведенного анализа ожидается, что на конец текущего года будет сформирован значительный финансовый остаток.

Об этом заявил сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, сообщает Trend.

"Это, с одной стороны, требует формирования механизма по использованию остатка на конец года, а также возможности сокращения внутреннего заимствования", - сказал председатель палаты.

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