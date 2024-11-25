Будет осуществлен гарантийный ремонт электронного оборудования поездов бакинского метро

БАКУ /Trend/ - Будет осуществлен гарантийный ремонт электронного оборудования поездов нового поколения, находящихся на балансе ЗАО "Бакинский метрополитен".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Так, будет проведен гарантийный ремонт электронного оборудования поездов нового поколения, находящихся на балансе ЗАО "Бакинский метрополитен", функционального оборудования различного назначения мировых производителей. Кроме того, будут выполнены работы по программированию микроконтроллеров.

Закрытое акционерное общество "Бакинский метрополитен" поручило выполнение указанных работ обществу с ограниченной ответственностью "ROAD-PRO" и заключило с ним договор стоимостью 1 039 414,8 маната.

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