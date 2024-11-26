Производители автобусов в Азербайджане будут освобождены от НДС

БАКУ /Trend/ - Одно из изменений в Налоговом кодексе связано с предоставлением налоговых льгот отечественным производителям автобусов.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Аваз Гулиев на мероприятии "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями и его результаты", сообщает Trend.

Он отметил, что планируется, что продажа легковых автомобилей отечественного производства, выпуск которых датируется уже с начала 2023 года, будет освобождена от налога на добавленную стоимость (НДС).

"В то же время импорт запчастей, связанных с производством легковых автомобилей, также не облагается НДС. В этом контексте, чтобы стимулировать развитие автомобильной промышленности в стране, а также как-то поддержать переход к зеленой экономике, со следующего года местное производство автобусов также будет освобождено от НДС сроком на 8 лет.

В то же время в проект включено освобождение от НДС запасных частей, которые будут импортироваться для этих производственных целей", - отметил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!