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Возрождение исторического Шелкового пути имеет большое значение - Мурат Эмир

Экономика Материалы 7 декабря 2024 13:28 (UTC +04:00)
Возрождение исторического Шелкового пути имеет большое значение - Мурат Эмир
Фото: Мурат Эмир/Facebook

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Возрождение Среднего коридора - исторического Шелкового пути имеет большое значение.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал заместитель председателя группы Республиканской народной партии в Великом национальном собрании Турции Мурат Эмир на международной конференции на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы" в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

По его словам, война в Украине сказалась на грузоперевозках в Евразии, а также цепочках поставок на Юге.

"Поэтому возрождение Среднего коридора - исторического Шелкового пути, с точки зрения обеспечения устойчивости перевозок, имеет еще большее значение", - добавил он.

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