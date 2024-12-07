Возрождение исторического Шелкового пути имеет большое значение - Мурат Эмир

БАКУ /Trend/ - Возрождение Среднего коридора - исторического Шелкового пути имеет большое значение.
Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал заместитель председателя группы Республиканской народной партии в Великом национальном собрании Турции Мурат Эмир на международной конференции на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы" в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.
По его словам, война в Украине сказалась на грузоперевозках в Евразии, а также цепочках поставок на Юге.
"Поэтому возрождение Среднего коридора - исторического Шелкового пути, с точки зрения обеспечения устойчивости перевозок, имеет еще большее значение", - добавил он.
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