В Нахчыване увеличились поступления по взносам на ОМС

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года в Нахчыванской АР увеличились поступления по взносам на обязательное медицинское страхование.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, за первые 11 месяцев этого года поступления по страховым взносам от безработицы увеличились на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 3,9 миллиона манатов.

Было отмечено, что за этот период поступления по взносам на обязательное медицинское страхование выросли на 16,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 25,6 миллиона манатов.

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