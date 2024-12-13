За каждый гектар садов хурмы фермерам в Азербайджане будет выплачена единовременная субсидия

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за каждый гектар садов хурмы фермерам будет предоставлена единовременная субсидия в размере 3000 манатов.

Как сообщили Trend в министерстве сельского хозяйства, согласно решению Совета по аграрным субсидиям, фермерам, создавшим с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года сады хурмы в Центрально-Аранской, Шеки-Загатальской, Газах-Товузской и Карабахской экономической зонах, будет предоставлена единовременная субсидия в размере 3000 манатов за каждый гектар.

Данный вид субсидии распространяется на сады хурмы площадью не менее 2 гектаров, оснащенные системой капельного орошения, где на гектар высажено как минимум 650 саженцев.

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