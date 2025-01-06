Казахстан увеличил импорт ненефтяных продуктов из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2024 года из Азербайджана в Казахстан было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 116,9 миллиона долларов США.

Об этом в понедельник сообщили Trend в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, эта цифра на 27,1 миллиона долларов США, или на 30,1 процента больше, чем за тот же период 2023 года.

За вышеуказанный период экспорт ненефтяных продуктов в Казахстан составил 3,78 процента от общего экспорта Азербайджана.

Отметим, что за первые 11 месяцев прошлого года в Россию было экспортировано наибольшее количество ненефтяных продуктов из Азербайджана. Так, за этот период Россия импортировала из Азербайджана ненефтяные продукты на сумму 1,1 миллиарда долларов США. Это составило 34,55 процента от общего объема экспорта Азербайджана.

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