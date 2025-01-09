Инвестиции ЕИБ стимулируют модернизацию экономики Западных Балкан - региональный представитель (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) активно согласовывает свои проекты на Западных Балканах с политикой ЕС, стремясь обеспечить устойчивый транспорт, чистую окружающую среду и современное образование, одновременно содействуя созданию рабочих мест.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал глава регионального представительства ЕИБ на Западных Балканах Дэмиен Соррелл.

"С 2010 года мы инвестировали более 11 миллиардов евро, внедряя ценности и стандарты ЕС в наши проекты. Это приносит долгосрочные и ощутимые преимущества жителям региона, - отметил Соррелл. - Наши усилия также помогают странам адаптировать стандарты ЕС и улучшить управление еще до вступления в Союз".

Он подчеркнул важность Плана экономического роста ЕС для ускорения этих процессов. "Реализация Плана экономического роста значительно повысит эффективность нашей работы. Это связано с реформами, которые страны должны провести, чтобы получить доступ к финансовому пакету в размере 6 миллиардов евро", - добавил Соррелл. По его словам, EIB Global готов поддерживать проекты в ключевых секторах, включая транспорт, энергетику, цифровизацию и развитие человеческого капитала.

Цифровая трансформация, по мнению Соррелла, играет ключевую роль в экономическом росте региона. С 2020 года ЕИБ вложил 200 миллионов евро в развитие цифровой инфраструктуры и навыков. Среди поддержанных проектов - внедрение сети 5G в Сербии и обеспечение школ широкополосным интернетом. "Эти инвестиции способствуют повышению производительности и конкурентоспособности, а также могут привлечь новые прямые иностранные инвестиции в технологический сектор", - пояснил он.

Кроме того, развитие инновационных экосистем является приоритетом для ЕИБ. "Инновационные экосистемы критически важны для стимулирования роста в высокотехнологичных секторах", - отметил Соррелл. Он привел в пример научно-технические парки в Нише, Белграде и Нови-Саде, которые поддерживает ЕИБ. Эти проекты демонстрируют успешное сотрудничество университетов, бизнеса и государственных структур.

"Мы стремимся создать благоприятную инновационную среду, выстраивая мосты между образованием, бизнесом и политикой", - сказал он.

Глава регионального представительства далее подчеркнул, что в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией ЕИБ подписал финансовые пакеты на сумму более 1,5 миллиарда евро для модернизации железнодорожных участков в Сербии, Северной Македонии, Черногории и Албании.

"Мы также финансируем восстановление дорожной инфраструктуры в Сербии и улучшение судоходства по внутренним водным путям вдоль рек Сава и Дунай", - пояснил Соррелл. Эти проекты являются частью более широкой стратегии ЕС по улучшению транспортного сообщения на Западных Балканах.

Однако крупнейшим транспортным проектом ЕИБ в регионе является строительство автомагистрали вдоль коридора Vc в Боснии и Герцеговине. "На данный момент мы вложили в новые участки более 1 миллиарда евро, дополненные кредитами ЕБРР и грантами ЕС на сумму более 800 миллионов евро, - сказал он. - Этот проект значительно улучшит региональную связанность, одновременно повысив безопасность дорожного движения и способствуя экономическому росту".

В энергетическом секторе ЕИБ акцентирует внимание как на новых проектах по увеличению производства возобновляемой энергии, так и на модернизации существующих объектов для повышения их эффективности, надежности и мощности. "Наряду с финансированием новых проектов в области возобновляемой энергетики, мы поддерживаем модернизацию существующих объектов", - отметил представитель банка. Он также подчеркнул приверженность банка справедливому отказу от угля, особенно в регионах, сильно зависящих от этой отрасли. "Мы стремимся обеспечить положительные социально-экономические результаты для рабочей силы, экономики и окружающей среды", - добавил он.

Приоритеты ЕИБ на Западных Балканах полностью совпадают с целями ЕС. "На Западных Балканах банк сосредоточен на поддержке подключения к интернету, возобновляемых источниках энергии, устойчивости к изменению климата, развитии частного сектора и человеческого капитала", - пояснил Соррелл. Эти инициативы соответствуют Плану роста ЕС, который направлен на укрепление интеграции региональных рынков, что является ключевым условием для присоединения к единому рынку ЕС.

Как институт ЕС, ЕИБ руководствуется политикой и стратегиями ЕС во всей своей деятельности. "Посредством проектов, которые мы финансируем, мы помогаем региону соответствовать стандартам ЕС, демонстрируя нашу неизменную поддержку прошлых волн расширения и нынешнего импульса к вступлению", - сказал глава представительства.

Он добавил, что региональный центр банка в Белграде, а также местные офисы в Сараево, Тиране и Скопье оказывают важную поддержку партнерам на местах. "Я рад видеть прогресс региона в рамках подхода Team Europe и плодотворного сотрудничества со всеми нашими международными и местными партнерами".

Стратегические инвестиции играют ключевую роль в переходе к устойчивой энергетике на Западных Балканах, подчеркнул глава представительства банка. "В условиях текущих геополитических потрясений и неопределенности крайне важно сосредоточиться на стратегических инвестициях. Энергетический переход является главным приоритетом для Западных Балкан, которые по-прежнему сильно зависят от ископаемого топлива".

Он подчеркнул необходимость комплексного подхода к созданию низкоуглеродной экономики. "Переход к низкоуглеродной экономике потребует расширения и модернизации инфраструктуры передачи и распределения энергии, чтобы обеспечить большее потребление возобновляемых источников энергии, а также создание надежной правовой базы, внедрение мер по повышению энергоэффективности и усиление интеграции регионального энергетического рынка", - пояснил он.

Как климатический банк ЕС, EIB Global играет ключевую роль в поддержке устойчивых энергетических инвестиций через финансовую и техническую помощь. "EIB Global способствует устойчивым инвестициям в энергетический сектор, предоставляя финансовую и техническую поддержку, включая гранты ЕС, выделяемые через Всемирный инвестиционный фонд", - подчеркнул Соррелл.

В качестве примера усилий ЕИБ в регионе он привел ветровую электростанцию Влашич в Боснии и Герцеговине. "ЕС предоставил финансовый пакет, включающий кредит в размере 36 миллионов евро от ЕИБ и грант в размере 21 миллиона евро. Ожидается, что эта ветроэлектростанция будет производить 115 ГВт-ч электроэнергии в год, что эквивалентно потребности 20 000 домохозяйств, а также сократит выбросы CO2 на 140 000 тонн в год".

Другим важным проектом является солнечная электростанция в Приштине мощностью до 100 МВт в год. "Для строительства этого солнечного проекта ЕИБ предоставит кредит в размере 33 миллионов евро и грант на 32 миллиона евро. Эти смешанные финансовые механизмы помогут региональным экономикам реализовать амбиции по переходу к устойчивой энергетике, несмотря на экономические трудности и ограниченные финансовые ресурсы", - отметил представитель банка.

Соррелл также подчеркнул важность привлечения частного сектора в производство экологически чистой энергии: "Необходимо поощрять частные компании к инвестициям в чистую энергетику, что может быть поддержано EIB Global и другими международными финансовыми институтами".

Он добавил, что малые и средние предприятия (МСП) уже получают выгоду от целевых займов ЕИБ в регионе: "МСП могут снизить углеродный след своих производственных линий, например, установив солнечные панели, что также повысит их конкурентоспособность на мировом рынке".

Соррелл подчеркнул важность качественной подготовки проектов и стратегий для обеспечения доступа к финансированию ЕС. Особое внимание он уделил программе JASPERS, учрежденной Европейской комиссией и ЕИБ в 2005 году, которая действует на Западных Балканах с 2011 года.

"Эксперты JASPERS выполнили свыше 100 консультативных заданий в регионе, что поспособствовало развитию автомобильных и железных дорог, улучшению доступа к питьевой воде, экологически чистой энергии и цифровой инфраструктуре", - отметил Соррелл. Среди недавних успешных проектов он выделил план по модернизации железных дорог Албании и восстановление сербского судоходного шлюза "Железные ворота I" на Дунае.

Важной частью стратегии ЕИБ является стимулирование производственных инвестиций, направленных на региональный рост. "Для этого необходима интеграция Европейского союза и региональных рынков с созданием четких стимулов, поддерживающих рост и инновации. Формирование Общего регионального рынка, подкрепленное последним планом развития, является значительным шагом вперед", - подчеркнул он.

Инновации занимают центральное место в деятельности ЕИБ, который активно поддерживает новаторские проекты. "Мы, например, оказали поддержку первым оффшорным ветровым электростанциям, когда этот сектор считался слишком рискованным для коммерческих банков", - пояснил Соррелл. Он также отметил, что Европейский инвестиционный фонд (EIF), дочерняя структура ЕИБ, инвестировал почти в половину европейских компаний-единорогов, включая такие как Skype и WeTransfer.

На Западных Балканах ЕИБ совместно с Европейской комиссией внедряет финансовые инструменты, направленные на поддержку малых и средних предприятий (МСП) и развитие устойчивого фондового рынка. "Через EIF мы также инвестируем в фонды прямых инвестиций, действующие в регионе", - добавил Соррелл.

Техническая помощь занимает важное место в поддержке ЕИБ. Среди ключевых инициатив Соррелл выделил программу "ЕС за "зеленую" повестку дня" в Сербии, которая помогает местным муниципалитетам и компаниям запускать инновационные экологические проекты. "Эта программа реализуется в партнерстве с Европейским союзом, правительством Сербии, посольством Швеции и ЕИБ", - отметил он.

Кроме того, ЕИБ активно делится своими экспертными знаниями через Европейский центр по государственно-частным партнерствам (EPEC), содействуя развитию эффективных механизмов в этой сфере. "Мы стремимся внедрять решения, которые обеспечат устойчивый рост и развитие региона", - сказал в завершение Дэмиен Соррелл.