Началась подписка на новые "зеленые" облигации" SOCAR

БАКУ /Trend/ - С 15 января прошлого года началась подписка на новые "зеленые" облигации", выпущенные SOCAR для поддержки проектов в области возобновляемых источников энергии.

Как сообщили в среду Trend в SOCAR, облигации SOCAR с номинальной стоимостью 1000 долларов будут приносить владельцам 6-процентную годовую доходность.

"Облигации выпускаются на 5 лет, а купонные выплаты осуществляются каждые три месяца. Крайний срок для приобретения облигаций на общую сумму выпуска 200 миллионов долларов — 28 февраля текущего года.

Средства, полученные от выпуска "зеленых" облигаций", будут направлены на проекты и инвестиции в "зеленую" энергию, которые имеют приоритетное значение для страны. Таким образом, с помощью этих облигаций, выпущенных под девизом "Зеленый доход, зеленое будущее", SOCAR намерен поддерживать развитие экологически чистых источников энергии и предоставлять гражданам надежные и устойчивые возможности для получения дохода.

В то же время, вклад Азербайджана в инициативы в области "зеленой" энергии является одной из главных целей новой эмиссии.

"Зеленые" облигации" SOCAR, андеррайтером которых является инвестиционная компания "PASHA Kapital", можно приобрести в киосках облигаций SOCAR в центрах "ASAN xidmət" № 1 и 5, а также у инвестиционных компаний, зарегистрированных в Азербайджане", - говорится в сообщении SOCAR.

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